Основными переносчиками бешенства в области являются лисы и енотовидные собаки.

С начала ноября во Владимирской области зарегистрированы два очага бешенства. Первый случай выявлен в Гороховце, на улице Сиреневой, в доме №1, второй – в селе Сновицы Новоалександровского района, на улице Вороновой, дом №46. Заболевание было обнаружено у двух домашних собак, сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора региона.Госохотинспекция информирует, что основными переносчиками бешенства в области являются лисы и енотовидные собаки. Диких животных вакцинируют, используя специальные брикеты с вакциной. Предостерегая владельцев домашних животных, специалисты рекомендуют делать прививки, чтобы защитить питомцев от инфекции.