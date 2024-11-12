С 15 ноября он заработает в торговом центре «Ивановские мануфактуры».

15 ноября в торговом центре «Ивановские мануфактуры» во Владимире начнет свою работу пункт вакцинации от гриппа. Посещение доступно до 15 декабря по пятницам и субботам. Пункт открыт с 10:00 до 14:00 на втором этаже в секции 231.Министерство здравоохранения региона информирует, что в областном центре также доступны пункты вакцинации в гипермаркете «Лента» до 16 ноября, с 10:00 до 13:00 и в ТЦ «Восток-1» по субботам, с 10:00 до 13:00, до 1 декабря. В настоящее время в общественных местах можно привиться только от гриппа, вакцинация от пневмококка временно приостановлена.Напомним, ранее мы писали, что