«Шкаф для чего ты фотографировал? Вот этот шкаф? Для чего? Чтобы убедиться, он или не он?» – кадры допроса обвиняемого в диверсии и государственной измене. Теперь он осужденный. Суд завершил

«Шкаф для чего ты фотографировал? Вот этот шкаф? Для чего? Чтобы убедиться, он или не он?» – кадры допроса обвиняемого в диверсии и государственной измене. Теперь он осужденный. Суд завершил рассмотрение уголовного дела о поджоге на железной дороге. Как установили следствие и суд, 48-летний житель Ковровского района поджег шкаф с оборудованием в Вязниковском районе. Это