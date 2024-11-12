За прошедшую неделю от действий телефонных мошенников пострадали 63 жителя Владимирской области. В общей сложности они лишились 23 миллионов рублей, сообщили в УМВД области. Так, 57-летняя

За прошедшую неделю от действий телефонных мошенников пострадали 63 жителя Владимирской области. В общей сложности они лишились 23 миллионов рублей, сообщили в УМВД области. Так, 57-летняя жительница Камешковского района перевела на «безопасный счет» 3,3 миллиона рублей. 49-летняя пострадавшая из города Струнино потеряла почти два миллиона. Аферист представился сотрудником компании сотовой связи и сообщил, что якобы