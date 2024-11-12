Наибольшее число заболевших зафиксировано во Владимире и Ковровском районе.

Владимирская область зарегистрировала 171 новый случай COVID-19, сообщает региональное управление Роспотребнадзора. Заболеваемость на прошлой неделе снизилась на 20,1%.Наибольшее число заболевших зафиксировано во Владимире и Ковровском районе — по 37 случаев. Также 25 случаев обнаружено в Юрьев-Польском, 23 — в Муромском, и 18 — в Гусь-Хрустальном районах. По 5 случаев зарегистрировано в Александровском и Киржачском районах, 3 — в Меленковском, 2 — в Камешковском. В нескольких районах сообщается о по одному заболевшему: Петушинском, Кольчугинском, Селивановском и Суздальском.