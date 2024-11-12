37-летний ковровчанин предстанет перед судом. Мужчину обвиняют в незаконном приобретении специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Как сообщили

37-летний ковровчанин предстанет перед судом. Мужчину обвиняют в незаконном приобретении специальных технических средств, предназначенных для негласного получения информации. Как сообщили в прокуратуре, фигурант приобрел отмычки для замков. 15 инструментов он заказал на маркетплейсе в другой стране. Вместе с отмычками обвиняемый купил прозрачный замок для тренировок. При этом лицензии, которая позволяет работать с такими средствами, у