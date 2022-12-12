Инициативу полицейских, направленную на популяризацию использования фликеров, поддержали члены общественных советов, ЮИДовцы и волонтеры, дружинники и представители органов местного самоуправления.

В рамках профилактической акции «Родительский патруль» госавтоинспекторы Владимирского региона инициировали цикл тематических мероприятий «Засветись!», направленных на популяризацию использования фликеров участниками дорожного движения. Полицейских поддержали члены общественных советов при территориальных МВД России на районном уровне, юные инспекторы дорожного движения и волонтеры, дружинники и представители органов местного самоуправления.За время масштабной кампании ее организаторы провели практические занятия с использованием автогородков, акции и профилактические рейды. Полицейские и общественники встретились с учащимися образовательных учреждений, их родителями и педагогами, вышли на улицы и напрямую пообщались с водителями и пешеходами, еще раз напомнив о соблюдении дорожной безопасности.Ряд мероприятий с детьми и родительской аудиторией образовательных учреждений города Гусь-Хрустальный и Гусь-Хрустального района провели сотрудники районной Госавтоинспекции.Вместе с юными инспекторами дорожного движения ресурсного Центра по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма полицейские организовали мастер-класс по изготовлению световозвращающих элементов для первоклассников школы № 7. С помощью ножниц и трафарета дети вырезали из световозвращающей пленки яркие аксессуары и разместили готовые брелочки на своих рюкзаках.Вместе с коллегами из отдела по делам несовершеннолетних МО МВД России «Гусь-Хрустальный» госавтоинспекторы приняли участие в общешкольных родительских собраниях, где в формате диалога пообщались на тему дорожной безопасности.В Гороховце инспекторы ГИБДД провели профилактический рейд совместно с представителями народной дружины и органов местного самоуправления.На оживленной улице, вблизи двух городских школ, организаторы мероприятия провели беседы с пешеходами о правилах дорожной безопасности в зимний период. Полицейские напомнили, что нужно обязательно убедиться в безопасности, оценить окружающую обстановку прежде, чем совершать переход. Дружинники проинформировали участников акции о необходимости и пользе использования световозвращающих элементов в темное время суток и в условиях непогоды.О том, как важно носить на одежде или ручной клади яркие аксессуары напомнили совсем юным участникам дорожного движения сотрудники Госавтоинспекции Кольчугинского района. В одном из городских детских садов полицейские провели с малышами занятие с использованием мобильного автогородка. А в конце занятия наглядно показали, как работают световозвращающие элементы: выключив свет, гости светили фонариками на специальные элементы одежды, продемонстрировав, что благодаря такому эффекту даже самого маленького пешехода водителю будет видно.Практические занятия прошли с воспитанниками и педагогическим составом еще двух детских садов, а также в Завалинской, Стенковской и Павловской районных школах.Госавтоинспекторы Селивановского района и родители учащихся Красногорбатской школы вышли в рейд и проверили наличие у школьников световозвращающих элементов. Результат оказался положительным – большинство детей имеют на одежде световозвраающие элементы или носят яркие брелочки на своих портфелях.Аналогичные мероприятия провели инспекторы ГИБДД в городе Радужный и Суздальском районе. Там полицейских поддержали члены общественных советов при территориальных МВД России.В Петушинском районе инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения районной Госавтоинспекции провела ряд встреч с воспитанниками детских садов и учениками начальных классов. Сотрудник полиции поговорила с ребятами о важности использования фликеров в темное время суток и показала малышам, как самостоятельно можно сделать яркие значки.Смастерив световозвращающие значки, дошколята закрепили их на своей верхней одежде.Мероприятия, направленные на популяризацию световозвращающих элементов, проводимые госавтоинспекторами на территории региона, будут продолжены.