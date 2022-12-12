Во Владимирской области мокрый снег и ледяной дождь привели к обрывам линий электропередачи И...

Во Владимирской области мокрый снег и ледяной дождь привели к обрывам линий электропередачиИ начнем выпуск с последствий непогоды. Мокрый снег и ледяной дождь накрыли Центральную Россию. Без электричества остались десятки населенных пунктов нашего региона.Энергетики перешли на особый режим работы, в восстановлении сетей заняты 59 человек, организован мониторинг электроснабжения социально значимых объектов. На помощь пришли ремонтные бригады из соседних регионов. Энергетики говорят о проделанной работе - на линиях электросетей за две недели спилено более четырех тысяч деревьев. Но ситуация остается напряженной. В соцсетях владимирцы вновь делятся снимками упавших стволов.А это видео из Кольчугина - на дороге в буквальном смысле потоп. Тема непогоды была затронута на сегодняшнем совещании в Белом доме. Губернатор заявил о большом количестве нареканий со стороны населения на работу коммунальных служб. Касаются они, прежде всего, уборки снега.