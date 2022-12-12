Во Владимирской области водитель маршрутки заплатит крупный штраф за езду по встречной полосе.
В...
Во Владимирской области водитель маршрутки заплатит крупный штраф за езду по встречной полосе.
В Интернете сотрудниками полиции была выявлена видеозапись, на которой водитель маршрутного автобуса, двигаясь по центральной улице города Владимира, выехал на полосу встречного движения. А затем проехал регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.
Личность водителя автобуса была установлена, ему назначено наказание в виде штрафов на общую сумму 10 000 рублей.
Фото https://www.pxfuel.com