Во Владимирской области водитель маршрутки заплатит крупный штраф за езду по встречной полосе. В...

Во Владимирской области водитель маршрутки заплатит крупный штраф за езду по встречной полосе.В Интернете сотрудниками полиции была выявлена видеозапись, на которой водитель маршрутного автобуса, двигаясь по центральной улице города Владимира, выехал на полосу встречного движения. А затем проехал регулируемый пешеходный переход на запрещающий сигнал светофора, сообщила пресс-служба УМВД по Владимирской области.Личность водителя автобуса была установлена, ему назначено наказание в виде штрафов на общую сумму 10 000 рублей.Фото https://www.pxfuel.com