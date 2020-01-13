Как понять, общаетесь вы с помешанной на деньгах особой или нормальной барышней.
Мужчины нередко обвиняют женщин в меркантилизме, а женщины в ответ на это упрекают мужчин в жадности. Как понять, общаетесь вы с помешанной на деньгах особой или нормальной барышней, способной оценивать партнера не по только толщине кошелька. Рассказывает семейный психолог, консультант по межличностным отношениям, директор владимирского агентства знакомств «Я и ты» Елена Кузнецова.
Эгоцентричные и властные
Меркантильные барышни обычно эгоцентричные и ушлые. Еще им свойственны напористость, властность и требовательность. Меркантильная женщина заточена на использование и тянет из мужчины деньги всеми правдами и неправдами.
Нередко такие дамы воспитывались в бедных семьях, где общечеловеческие ценности были отодвинуты на второй план. Не получив в детстве любви и внимания от родителей, но усвоив от них, что деньги главный источник счастья, такие девочки во взрослом возрасте стремятся исключительно к материальному благосостоянию.
Чаще всего жертвой меркантильных дам становятся подкаблучники, которых женщины максимально используют.
- Меркантильная женщина - властная, но этом может быть не очень явно выражено. Она без кнута и палки, но все равно стоит над мужчиной: выклянчивает у него, выматывает, капризничает до тех пор, ока не получит свое. При этом мужчина не обязательно может быть богат, - поясняет Кузнецова.
Также добычей меркантильных дам могут быть успешные бизнесмены, воспитанные в семьях, где мама была эгоцентрична и капризна. Либо она была единственным распорядителем семейного бюджета, поскольку отец отдавал ей всю зарплату. Выросший в подобных условиях мужчина воспринимает как норму повышенный интерес женщины к деньгам.
Часто ярлык «меркантильность» приклеивают к избалованным женщинам. Но это не совсем верно. Меркантилизм и избалованность не всегда связаны. Дама может быть взабмошна и капризна, но при этом не заточена исключительно на деньги и способна оценивать мужчину не только с точки зрения его финансовой состоятельности.
Ненасытная стерва
Меркантилизм не признает разумных граней. Как все эгоцентрики меркантильные барышни уверены, что мир вращается исключительно вокруг их интересов, а потому любой ценой будут требовать от партнера желаемую вещь. Дама ни на секунду не задумается над тем что, потратившемуся на нее мужчине, возможно, потом совсем не на что будет жить.
«Меркантилизм – это «зашкаливание». Мне нужно что-то, и возможности партнера меня не интересуют. Я в любом случае буду его дожимать. Он получил зарплату в 40 тыс. рублей, и я хочу, чтобы он все деньги потратил на меня. И наплевать, что он потом месяц будет голодать», - описывает ситуацию психолог.
Заранее распознать меркантильную даму сложно, но можно. Обычно их запросы растут в геометрической прогрессии: золотой браслет, шуба, машина... «Я хочу» - это мантра меркантильной барышни. Желания озвучиваются в ультимативной форме, нередко за просьбой следуют истерики.
Маскировка
Если женщине мужчина нужен только из-за денег, и она понимает, что у мужчины эти деньги есть, она будет подыгрывать ухажеру. Она станет такой, какой он хотел бы ее видеть. Заполучив мужчину, дама начнет его раскручивать. И при всей, казалось бы, очевидности поведения барышни, не все представители сильного пола способны быстро ее раскусить. Правда, есть нюанс: мужчина ведется на уловки девушки, если действительно ею дорожит. Он балует ее и потакает капризам, чтобы удержать. Если мужчина не очень заинтересован в партнерше, он в лучшем случае будет покупать ей только то, что сам сочтет нужным. А если дама попытается проявить характер, расстанется с ней.
Не женская меркантильность, но мужская жадность
Некоторые мужчины незаслуженно обвиняют своих женщин в меркантильности. Дамы в растерянности: они никак не ожидали услышать в свой адрес подобные упреки в ответ на просьбу купить духи или платье.
- Если финансовое положение мужчины позволяет ему порадовать женщину подарком, но вместо этого ухажер обвиняет барышню в меркантильности, то, скорее всего, проблема не в женщине, а в том, что мужчина жлоб, - констатирует Кузнецова.
Она подчеркивает, что женщина должна соизмерять свои желания с финансовым состоянием мужчины. Если своими просьбами дама не банкротит партнера, то теоретически она может каждый день просить его о подарке.
- Здесь все индивидуально и определяется личностью и благосостоянием мужчины. Иной богатый, но прижимистый мужчина откажет и в конфетах на праздник. А другой такой же состоятельный, но более щедрый ухажер может каждый день дарить золотые браслеты и воспринимать это по затратам как покупку шоколадки.
Психолог советует девушкам, которые обращаются к мужчине с просьбой что-то купить, всегда оценивать реакцию партнера. Если он выполняет просьбы с удовольствием, то проблем нет. Если он делает все, скрепя сердце, стоит поумерить пыл.
Некоторые подозрительные мужчины, к которым чаще относятся обеспеченные представители сильного пола, устраивают своим девушкам проверки на жадность. Спрашивают, например: «Что ты хочешь в подарок?». Зная, что мужчина состоятельный, девушка может сказать: «Мерседес». И таким образом устроить партнеру аналогичную проверку. Если мужчина в ответ на такую просьбу удивленно вскидывает брови и говорит: «Ну ты даешь!», то быстро реабилитируйтесь: «Пошутила, пошутила», а заодно делайте выводы, насколько вами дорожат. А если просьбу принимают к сведению, то можете вскоре ждать желаемый подарок.