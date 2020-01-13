Как понять, общаетесь вы с помешанной на деньгах особой или нормальной барышней.

Мужчины нередко обвиняют женщин в меркантилизме, а женщины в ответ на это упрекают мужчин в жадности. Как понять, общаетесь вы с помешанной на деньгах особой или нормальной барышней, способной оценивать партнера не по только толщине кошелька. Рассказывает семейный психолог, консультант по межличностным отношениям, директор владимирского агентства знакомств «Я и ты» Елена Кузнецова.Эгоцентричные и властныеМеркантильные барышни обычно эгоцентричные и ушлые. Еще им свойственны напористость, властность и требовательность. Меркантильная женщина заточена на использование и тянет из мужчины деньги всеми правдами и неправдами.Нередко такие дамы воспитывались в бедных семьях, где общечеловеческие ценности были отодвинуты на второй план. Не получив в детстве любви и внимания от родителей, но усвоив от них, что деньги главный источник счастья, такие девочки во взрослом возрасте стремятся исключительно к материальному благосостоянию.Чаще всего жертвой меркантильных дам становятся подкаблучники, которых женщины максимально используют.- Меркантильная женщина - властная, но этом может быть не очень явно выражено. Она без кнута и палки, но все равно стоит над мужчиной: выклянчивает у него, выматывает, капризничает до тех пор, ока не получит свое. При этом мужчина не обязательно может быть богат, - поясняет Кузнецова.Также добычей меркантильных дам могут быть успешные бизнесмены, воспитанные в семьях, где мама была эгоцентрична и капризна. Либо она была единственным распорядителем семейного бюджета, поскольку отец отдавал ей всю зарплату. Выросший в подобных условиях мужчина воспринимает как норму повышенный интерес женщины к деньгам.Часто ярлык «меркантильность» приклеивают к избалованным женщинам. Но это не совсем верно. Меркантилизм и избалованность не всегда связаны. Дама может быть взабмошна и капризна, но при этом не заточена исключительно на деньги и способна оценивать мужчину не только с точки зрения его финансовой состоятельности.Ненасытная стерваМеркантилизм не признает разумных граней. Как все эгоцентрики меркантильные барышни уверены, что мир вращается исключительно вокруг их интересов, а потому любой ценой будут требовать от партнера желаемую вещь. Дама ни на секунду не задумается над тем что, потратившемуся на нее мужчине, возможно, потом совсем не на что будет жить.«Меркантилизм – это «зашкаливание». Мне нужно что-то, и возможности партнера меня не интересуют. Я в любом случае буду его дожимать. Он получил зарплату в 40 тыс. рублей, и я хочу, чтобы он все деньги потратил на меня. И наплевать, что он потом месяц будет голодать», - описывает ситуацию психолог.Заранее распознать меркантильную даму сложно, но можно. Обычно их запросы растут в геометрической прогрессии: золотой браслет, шуба, машина... «Я хочу» - это мантра меркантильной барышни. Желания озвучиваются в ультимативной форме, нередко за просьбой следуют истерики.МаскировкаЕсли женщине мужчина нужен только из-за денег, и она понимает, что у мужчины эти деньги есть, она будет подыгрывать ухажеру. Она станет такой, какой он хотел бы ее видеть. Заполучив мужчину, дама начнет его раскручивать. И при всей, казалось бы, очевидности поведения барышни, не все представители сильного пола способны быстро ее раскусить. Правда, есть нюанс: мужчина ведется на уловки девушки, если действительно ею дорожит. Он балует ее и потакает капризам, чтобы удержать. Если мужчина не очень заинтересован в партнерше, он в лучшем случае будет покупать ей только то, что сам сочтет нужным. А если дама попытается проявить характер, расстанется с ней.Не женская меркантильность, но мужская жадностьНекоторые мужчины незаслуженно обвиняют своих женщин в меркантильности. Дамы в растерянности: они никак не ожидали услышать в свой адрес подобные упреки в ответ на просьбу купить духи или платье.- Если финансовое положение мужчины позволяет ему порадовать женщину подарком, но вместо этого ухажер обвиняет барышню в меркантильности, то, скорее всего, проблема не в женщине, а в том, что мужчина жлоб, - констатирует Кузнецова.Она подчеркивает, что женщина должна соизмерять свои желания с финансовым состоянием мужчины. Если своими просьбами дама не банкротит партнера, то теоретически она может каждый день просить его о подарке.- Здесь все индивидуально и определяется личностью и благосостоянием мужчины. Иной богатый, но прижимистый мужчина откажет и в конфетах на праздник. А другой такой же состоятельный, но более щедрый ухажер может каждый день дарить золотые браслеты и воспринимать это по затратам как покупку шоколадки.Психолог советует девушкам, которые обращаются к мужчине с просьбой что-то купить, всегда оценивать реакцию партнера. Если он выполняет просьбы с удовольствием, то проблем нет. Если он делает все, скрепя сердце, стоит поумерить пыл.Некоторые подозрительные мужчины, к которым чаще относятся обеспеченные представители сильного пола, устраивают своим девушкам проверки на жадность. Спрашивают, например: «Что ты хочешь в подарок?». Зная, что мужчина состоятельный, девушка может сказать: «Мерседес». И таким образом устроить партнеру аналогичную проверку. Если мужчина в ответ на такую просьбу удивленно вскидывает брови и говорит: «Ну ты даешь!», то быстро реабилитируйтесь: «Пошутила, пошутила», а заодно делайте выводы, насколько вами дорожат. А если просьбу принимают к сведению, то можете вскоре ждать желаемый подарок.