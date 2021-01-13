Четвертая партия вакцины «Спутник V» от коронавируса в размере 51 тысячи доз должна поступить в регион до конца января.

Четвертая партия вакцины «Спутник V» от коронавируса в размере 51 тысячи доз должна поступить в регион до конца января. Об этом сообщил в ходе брифинга первый замгубернатора Сергей Шевченко. Это позволит проводить иммунизацию среди широких слоев населения, сказал он.Напомним, в область в январе уже . Вакцина уже распределена между медицинскими организациями региона. В первую очередь иммунизацию проходят медицинские, социальные работники и педагоги. Ранее в регион антиковидной вакцины. Она вся использована.Федеральный Минздрав к 1 февраля на портале Госуслуг организует онлайн-запись на вакцинацию. Как только это произойдет, областные власти проинформируют население. На сегодняшний день, чтобы привиться от коронавируса, необходимо обратиться в поликлинику по месту жительства. По словам вице-губернатора, прививочные пункты будут развернуты во всех районах Владимирской области.Вакцинация противопоказана людям с хроническими заболеваниями в стадии обострения, с тяжелой формой аллергии, беременным женщинам и кормящим грудью матерям. Если человек переболел COVID-19, привиться можно будет через 6 месяцев.На вопрос журналистов – планируют ли чиновники обладминистрации сделать прививку от коронавируса, чтобы показать пример?– Сергей Шевченко ответил, что сейчас многие сотрудники белого дома проходят вакцинацию. Практически весь секретариат Шевченко уже получил первый компонент прививки. Сам он уже перенес инфекцию и планирует привиться не раньше чем через 6 месяцев.Директор департамента здравоохранения Елена Утемова также в ближайшее время не собирается делать прививку от COVID-19. По её словам, у неё нет на это морального права, пока в очереди на вакцинацию не останется ни одного медицинского, педагогического или соцработника.