Из-за позднего вызова спасателей сгорел дом. Пожар произошёл в Карабаново. Там на одной из улиц загорелось частное жилое строение и гараж, в котором находился автомобиль. По информации

Из-за позднего вызова спасателей сгорел дом. Пожар произошёл в Карабаново. Там на одной из улиц загорелось частное жилое строение и гараж, в котором находился автомобиль. По информации спасателей, сообщение им пришло поздно и на момент прибытия площадь пожара уже составляла 126 кв.м. Как говорят очевидцы, дом сгорел полностью. Екатерина Мищенко, начальник пресс-службы МЧС области: В