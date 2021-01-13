Обвиняемый, выдав себя за продавца автомобильных запчастей, похитил деньги у местного жителя.

Следственным отделом МО МВД России «Ковровский» завершено расследование уголовного дела в отношении 30-летнего жителя Екатеринбурга. Мужчина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество).Весной прошлого года в полицию обратился местный житель, сообщивший о хищении принадлежащих ему 10 500 рублей. Заявитель пояснил, что некоторое время назад разместил в сети Интернет объявление о покупке крышки багажника и бампера для иномарки. С ним связался неизвестный мужчина, который во время телефонного разговора сообщил, что у него есть необходимые запчасти и выразил готовность их продать.Деньги за покупку потерпевший перевел на банковскую карту, указанную мужчиной, однако запчасти так и не получил. Поняв, что стал жертвой обмана, ковровчанин обратился в полицию.В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что злоумышленник находится за пределами региона. Для установления местонахождения фигуранта оперативники выехали в командировку.Обвиняемый был задержан и дал признательные показания, пояснив, что специально приобрел сим-карту, чтобы связаться с потерпевшим, а запчастей для продажи у него изначально не было.Причиненный ущерб в ходе следствия был возмещен в полном объеме.В настоящее время уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.