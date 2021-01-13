Он станет посвящением медикам. Тем, кто на передовой борьбы с коронавирусом.

Под хэштегом ЛечитьСпасатьЛюбить. Артисты владимирской драмы завершают репетиции нового спектакля. Он станет посвящением медикам. Тем, кто на передовой борьбы с коронавирусом. О новой театральной работе рассказал режиссёр-постановщик Владимир Кузнецов.Владимир Кузнецов, режиссёр-постановщик спектакля #ЛечитьСпасатьЛюбить: «Спектакль будет обо всех героях времён пандемии. И о пациентах, о борцах с этой болезнью, и, конечно, о врачах. О самой замечательной профессии, которой мы посвящаем этот спектакль, это произведение. Мы всех приглашаем, всех ждём. А сейчас у нас продолжается репетиция».Премьераспектакля #ЛечитьCпасатьЛюбить состоится 14 января. В областном дворце культуры. Напомним, большая сцена владимирского академического театра драмы серьёзно пострадала во время пожара летом прошлого года. Временно труппа играет на других «дружественных» площадках. Как подчёркивают создатели нового спектакля, постановка будет документальной. В основе – реальные истории врачей нашего региона, спасающих пациентов от Ковид-19. Именно люди в белых халатах 14 января станут почётными гостями премьеры.Мария Платанюк