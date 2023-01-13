Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Отечественные, скорые
Неотложки - для сёл и деревень....
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Отечественные, скорые
Неотложки - для сёл и деревень. Пятнадцать новых укомплектованных машин "Скорой помощи" переданы районам.
- Дорога в Медвежий угол
Необычная судебная тяжба в Суздальском районе. Жители Медвежьего Угла пытаются заставить районную администрацию чистить ведущую к ним дорогу.
- Новый дом для архива
Есть земля и готов проект. Почему областной архив, располагающийся в здании бывшей церкви, никак не может обрести новый и современный дом?