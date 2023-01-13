Во Владимире пройдут Староновогодние забеги В эту субботу в Центральном парке культуры и отдыха...

Во Владимире пройдут Староновогодние забегиВ эту субботу в Центральном парке культуры и отдыха Владимира пройдут Староновогодние гонки - забеги начнутся в 12 часов. Вместе с ними стартует забег Дедов Морозов и Снегурочек в центре города - в полдень нарядные марафонцы побегут от Золотых ворот.Участники будут допускаться до старта только при наличии новогодней экипировки: тулупа или шапки Деда Мороза, платья Снегурочки или любого другого волшебного атрибута. Регистрация участников начнётся в 11:30. Участников и зрителей на Театральную площадь будут пропускать через рамку металлоискателя. С этого времени центр будет перекрыт для транспорта на участке от Студёной горы до Площади Фрунзе. Движение откроется вновь в 14 часов. Также свой маршрут изменят автобусы и троллейбусы.