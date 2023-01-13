× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/13-01-2023-vo-vladimirskoj-oblasti-za-sutki-na-pozharax-spasli-tryox-chelovek-no-ne-oboshlos-i-bez-zhertv.html" target="_blank">Во Владимирской области за сутки на пожарах спасли трёх человек, но не обошлось и без жертв</a> - За прошедшие сутки во Владимире погиб один человек, троих успели спасти. Подробности происшествий рассказали в пресс-службе МЧС России по Владимирской области. В Гороховецком районе