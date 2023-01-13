За прошедшие сутки во Владимире погиб один человек, троих успели спасти. Подробности происшествий рассказали в пресс-службе МЧС России по Владимирской области. В Гороховецком районе
За прошедшие сутки во Владимире погиб один человек, троих успели спасти. Подробности происшествий рассказали в пресс-службе МЧС России по Владимирской области. В Гороховецком районе загорелся частный деревянный дом и гараж. Огонь объял площадь в 60 кв.м. К сожалению, пожар заметили поздно. В ходе тушения на месте обнаружено тело погибшего 65-летнего мужчины, предположительно хозяина дома. Предположительная