Современная западная массовая культура приучила нас не раздумывая отвечать на вопрос, какой праздник 14 февраля – День святого Валентина. Несмотря на то, что почитается он и среди православных, делается это совершенно в другой день. Церковный календарь говорит о том, что сейчас стоит вспомнить мученика Трифона Апамейского.

Современная западная массовая культура приучила нас не раздумывая отвечать на вопрос, какой праздник 14 февраля – День святого Валентина. Несмотря на то, что почитается он и среди православных, делается это совершенно в другой день. Церковный календарь говорит о том, что сейчас стоит вспомнить мученика Трифона Апамейского.История святогоЕще при жизни святой Трифон помогал людям своими чудесами.Он изгонял из людей бесов, а из городов – гадов и вредоносных насекомых. Многиелюди, ставшие свидетелями такого проявления благодати, обращались в христианство.При правлении императора Деция Траяна он был схвачен.Пытками и истязаниями его пытались заставить отречься от веры. Однако успеха вэтом мучители святого не возымели. Отказавшегося признавать римских боговТрифона осудили на обезглавливание.Народная память на Руси сохранило предание о посмертном чуде,которое явил мученик. Рассказывают, что некий московский сокольничий во времяохоты упустил любимого сокола государя. Ему приказали за три дня разыскатьптицу, в противном случае пригрозив казнью.На протяжении всего времени несчастный безуспешно пыталсянайти сокола. Окончательно выбившись из сил, он горячо помолился своему небесномупокровителю – мученику Трифону – после чего тут же уснул. Во сне ему явилсясвятой с птицей в руке. А проснувшись, он увидел ее сидящей неподалеку.Сокола он отнес царю, избавив себя от казни. А на местеявления святого была воздвигнута обетная церковь. В русской традиции Трифоначасто изображают сидящим на белом коне и с соколом в руках.Предпразднство Сретения ГосподняСогласно православному календарю,почитания святого мученика Трифона отмечается 14 февраля. Одновременно с этимверующие готовятся встречать Сретение Господне,который будет назавтра.Трифон-мышегон: народные традиции на 14 февраляКрестьяне считали, что существует некий обряд, которыйпозволит им защитить свой урожай от посягательств мышей, а то и вовсе прогнатьвредных грызунов из деревни. Для этого необходимо было поджечь клок сенараскаленной кочергой, а образовавшуюся золу рассыпать в амбарах с сеном исоломой.Несмотря на то, что наши предки слыхать не слыхивали проДень всех влюбленных, 14 февраля считалось идеальной датой для поиска жениха.Девушки молились Трифону, чтобы он послал им хорошего мужа. Сам месяц называли лучшимдля того, чтобы сыграть свадьбу.Если же женщина хотела завести ребенка, но у нее неполучалось, то, считалось, помочь ей сможет простой обряд. Необходимо былонайти водоем, на котором почти нет льда, и бросить в воду букет цветов.ПриметыТрадиционно наши предки присматривались к погоде в этот деньи пытались угадать, какой она будет в будущем. В частности, густой туман обещалтеплое утро. Снег предупреждал о дождливой и пасмурной весне. В целом же,считалось, что какой погода будет на Трифонов день, такой она будет и остатокфевраля вместе с началом марта.Что нельзя делать 14 февраляВ народном сознании закрепились необычные запреты,действовавшие в этот день. Так, говорили, что 14 февраля нельзя смотреть на звезды,если сегодня ты не празднуешь свой день рождения.Также наши предки были уверены, что в этот день не стоитставить в церквях свечи за упокой, ходить в баню или перешагивать через веник.Осторожность стоило соблюдать и при обращении с острыми предметами.Именины 14 февраляАгафодор,Анастасий,Василий,Вендимиан,Гавриил,Давид,Иордан,Карион,Николай,Перпетуя,Петр,Ревокат,Сатир,Саторнил,Секунд,Семен,Симеон,Тимофей,Трифон,Феион,Фелицитата.