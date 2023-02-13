Голосование состоится 2 апреля.

В Кольчугине и Меленках на довыборы зарегистрировались 14 кандидатов. Об этом сообщил Облизбирком.За место в Совете народных депутатов Кольчугинского района по одномандатному округу №3 поборются представители партии власти, КПРФ, ЛДПР, РПСС и самовыдвиженец.В Меленковском районе на округе №1 также пять претендентов. По одному от ЕР, КПРФ, ЛДПР и СР, а также один самовыдвиженец. В седьмом округе на депутатское кресло претендуют коммунист, единоросс, член ЛДПР и ещё один самовыдвиженец.Сейчас члены территориальных комиссий проверяют представленные кандидатами документы. Голосование состоится 2 апреля.