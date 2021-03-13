Девушки Владимира впервые стали участницами Первенства России по футболу Золотое кольцо. Оно прошло в Ярославле.

Девушки Владимира впервые стали участницами Первенства России по футболу "Золотое кольцо". Оно прошло в Ярославле.В рамках турнира команда провела 4 игры. До бронзовой медали владимирским спортсменкам не хватило одной победы - футболистки "Сириуса" были младше соперниц. Напомним, футбольная школа для девочек "Сириус" открылась во Владимире всего около двух лет назад. Для организаторов 4 место - достойный результат.