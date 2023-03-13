Предполагаемый душегуб задержан в московском метро.

Вечером 9 марта соцсети г. Покрова Владимирской области взорвала новость: в собственной квартире убили 76-летнюю бабушку. Посыпались многочисленные версии и комментарии: в маленьком городке практически все друг друга знают. Местные жители сразу высказали предположение, что убийца - родной внук старушки, который, якобы сбежал из психиатрической клиники в г. Дзержинске Нижегородской области.Что известно?По словам покровчан, молодому человеку – 25-26 лет, а с 15 лет он проходил лечение сначала в психиатрическом отделении клиники, а 3 месяца назад его перевели на постоянное пребывание в психо-неврологический интернат в Дзержинске. В одном из комментариев написали, что якобы «он приехал пьяный, и убил её в комнате, а тело перенёс в ванную ... Люди начали говорить, что видели его в Покрове в день убийства. Тамара (погибшая женщина – прим. ред.) рассказывала мне, что внук и раньше поднимал на неё руку, даже с топором кидался. На этой почве он и попал в психушку. Тамара говорила, что недавно он позвонил ей. Сказал, что летом его должны отпустить, будто бы в отпуск. Тамара очень испугалась, боялась, что он прибьёт ее. Хотела в Дзержинск звонить, чтобы рассказать о планах внука. Вообще он всегда пил сильно, неблагополучный был. Его мать года три назад умерла...»Один из соседей поделился своими воспоминаниями: «Нормальный мальчишка был. Всегда ходил чистенький, хорошенький. Его эта бабушка и воспитывала, ведь мама сильно пила. Что случилось потом, на что подсел - не знаю. Но лет 10 назад первый раз попал в дурку».Как это было?Первой встревожилась приятельница пожилой женщины: они вместе каждый день ходили на прогулку, а перед этим созванивались. В злополучный день, 9 марта, подруга не отвечала на многочисленные телефонные звонки. И её квартиру тоже никто не открыл... «Я пошла по соседям, оказалось, что Тамару в этот день никто не видел. Попросила одну из соседок полицию вызвать. А сама не стала оставаться, страшно, всё же это человек, которого я хорошо знала... Вечером этого же дня соседка мне позвонила и сказала, что Тамару нашли убитой в ее собственной квартире... »Соседи сейчас собирают деньги на скорбный ритуал для тёти Тамары - ведь похоронить ее некому...В пресс-службе областного УМВД сообщили:- Полицейские начали устанавливать обстоятельства произошедшего и причастного к преступлению. Под подозрение попал 24-летний внук погибшей пенсионерки. По месту жительства молодого человека застать не удалось. Оперативники подготовили ориентировки и разослали их во все соседние регионы. Наряд наружных служб полиции 11 марта задержал подозреваемого в московском метро. Его доставили в следственные органы. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».