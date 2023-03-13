Петушинский районный суд признал экс-начальника оперативного отдела регионального ФКУ ИК-2 УФСИН виновным в получении взятки в крупном размере и покушении на такое же преступление,

Петушинский районный суд признал экс-начальника оперативного отдела регионального ФКУ ИК-2 УФСИН виновным в получении взятки в крупном размере и покушении на такое же преступление, сообщили в пресс-службе областной Прокуратуры. Установлено, что осужденный входил в состав административной комиссии, которая должна была готовить для направления в суд материалы о получении УДО осужденными. В марте 2020 года мужчина