Во Владимирской области бокс сделают массовым видом спорта. В региональном правительстве прошла...

Во Владимирской области бокс сделают массовым видом спорта.В региональном правительстве прошла рабочая встреча "Федерации бокса Владимирской области".Сейчас это базовый вид спорта для тридцать третьего региона. В прошедшем году у нас прошло множество турниров: чемпионаты и первенства области, соревнования регионального и федерального уровня. Их участниками стали 22 тысячи спортсменов со всех регионов страны. Председатель наблюдательного совета федерации бокса, заместитель губернатора Александр Ремига отметил, что в этом году организация нацелена на массовый спорт - создание в области спортивных детско-юношеских секций по боксу, проведение мастер -классов для юных спортсменов.Александр Ремига, первый заместитель Губернатора Владимирской области, председатель Наблюдательного Совета Федерации бокса Владимирской области:- Ряд еще социальных мероприятий, которые мы видим что должны проходить на постоянной основе, минимум раз в месяц выездные во всех районах без исключения. Это та практика которую мы надеемся зародить в 2023 году. Она должна стимулировать и другие виды спорта в регионе.