Врачи сотворили чудо:отрубленной руке жителя Владимирской области они подарили вторую жизнь. Врачи...

Врачи сотворили чудо:отрубленной руке жителя Владимирской области они подарили вторую жизнь.Врачи Приволжского исследовательского медицинского университета спасли отрубленную руку нашему юному земляку - Александру из Коврова. Страшную травму Саша получил, когда колол дрова. О сложнейшей операции, которая закончилась успешно- Мария Платанюк.Саше из Коврова всего 16. В таких случаях, как правило, говорят: "Вся жизнь впереди". Для Саши всё изменила трагедия во дворе родного дома. Подросток колол дрова. Не удержал топор. В результате - отрубленная кисть. Так правая рука юноши выглядела на рентгеновских снимках. "Вернули" руку нижегородские медики, сотворив буквально чудо. Со страшной травмой Саша поступил в Приволжский исследовательский медицинский университет.Олег Носов, руководитель отделения травматологии и ортопедии № 3 Приволжского исследовательского медицинского университета:- Времени прошло достаточно много. Удалось запустить кровоток через 9 часов после травмы. Но, учитывая то, что это ребёнок, компенсаторные возможности у детского организма намного выше, чем у взрослого, и поэтому пока мы наблюдаем хороший результат после наших проведенных операцийИз Коврова в Нижний Александра доставили оперативно. Кандидат медицинских наук, руководитель отделения Олег Носов рассказывает: операция по реимплантации, которую провели врачи Университетской клиники ПИМУ, длилась 5 часов. Удалось сохранить всю анатомическую структуру Сашиной руки. Сейчас задача медиков- максимально восстановить функциональность кисти. Подростку предстоят ещё несколько операций. Они позволят Саше вначале брать в руки крупные предметы, а впоследствии- разрабатывать мелкую моторику.Александр, пациент:- Самое главное, спасибо врачу. Врач от Бога , дай Бог ему здоровья. С отрезанием руки, он мне её считай, пришил подарил новую жизнь.В "галерее" Сашиного телефона - любимые авто. В палате юноша очень скучает по машинам. Улыбается, страсть к технике- семейное. По словам подростка, он собрал-разобрал ни один автомобиль.Александр, пациент:- От отца. Отец постоянно брал в гараж с собой. Я ему там помогал. Он рассказывал, что к чему. Как сейчас приеду, сразу же за машину. Очень люблю копаться в них.Впереди - долгий путь реабилитации. Саша делится мечтой: хотел бы стать автомехаником. Теперь благодаря высочайшему профессионализму врачей юноша сможет строить будущее обеими руками.Мария Платанюк "Вести-Владимир" при содействии ГТРК "Нижний Новгород"