От транспортного потока жителей отделяют пластиковые ограждения, за которым появится тротуар к новому переходу.

Власти Владимира приступили к строительству тротуара на Ерофеевском спуске. В начале апреля мэрия была вынуждена перенести остановку общественного транспорта подальше от аварийного здания бывших казарм. Вместе с остановкой переехал и пешеходный переход.Теперь людям приходится доходить до улицы Гагарина по другой стороне Ерофеевского спуска. От транспортного потока жителей отделяют пластиковые ограждения, за которым появится тротуар к новому переходу. По привычке многие пересекают дорогу по остаткам старой "зебры". Остановка транспорта тоже запрещена из соображений безопасности. Владимирцы и гости города надеются, что это временная мера.Светлана Барышникова, жительница Владимира: «Опасно переходить дорогу, потому что водители не знают об этой остановке, во-первых. Во-вторых, они едут с горы, они местные - привыкли здесь просто мчатся. Набирают скорость и просто не задумываются, что здесь в данный момент существует остановка и пешеходный переход».В администрации города заявляют, что как только будет решен вопрос со сносом исторического здания, все вернётся на свои места. Когда это произойдет, пока неясно: строение - в собственности Минобороны. В мэрии понимают: неудобно и пешеходам, и водителям. Но другого выхода из ситуации не видят. Причем, раньше начать работы было невозможно. Асфальтные заводы еще не начали свою работу в полном объеме.Игорь Ефремов, замначальника управления по связям с общественностью и СМИ администрации Владимира: «Сейчас ведутся работы по установке бортового камня и насыпания щебня. Когда асфальтовые заводы заработают, то заасфальтировать этот тротуар - дело одного дня. На следующей неделе это будет сделано. Сам тротуар появится в конце этой недели».