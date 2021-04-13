Весна , и все , что с ней связано. Жители области выкладывают в соцсетях видео необычных явлений и сюжетов.

Весна , и все , что с ней связано. Жители области выкладывают в соцсетях видео необычных явлений и сюжетов.Вязниковцы увидели в озере глубокую воронку , которая буквально заглатывает все , что проплывает мимо. Карстовые провалы - не редкость в Вязниковском районе. В 2017 году ушло под землю озеро Саканцы. А в Коврове утки приняли за пруд огромную лужу на улице Летней. Причем пользователи отмечают, что прилетают на эту лужу птицы пятый год подряд! И на этой же улице в грязи застрял полицейский УАЗИК. Пересекать разлившиеся реки можно на доске для серфинга, как это сделала героиня этого видео. В паблике "Типичный Владимир" утверждается , что эту картину наблюдали рыбаки на Клязьме.