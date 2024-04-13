Какие проекты представили кандидаты на конкурс в Молодежную думу Владимирской области? Новый созыв...

Какие проекты представили кандидаты на конкурс в Молодежную думу Владимирской области?Новый созыв уже готовится сменить 6-й состав Молодежной думы при Законодательном Собрании. Первый отборочный этап конкурсных проектов уже прошел.Для участия в конкурсе подано 90 заявок: от ребят со всех муниципалитетов, самых разных учебных специальностей и политических взглядов. Только 38 из них станут членами Молодежной думы при Законодательном Собрании."Кандидаты в молодые депутаты готовят проект законотворческой инициативы либо иное общественно-значимое предложение. Его анализируют члены конкурсной комиссии: насколько предложение актуально, насколько глубоко проработана тема, насколько грамотно инициатива оформлена в нормотворческом плане", - рассказали в пресс-службе Законодательного Собрания Владимирской области.Поскольку 90 проектов заслушать в один день сложно, конкурс разделили на четыре дня. В первый день выступил 21 кандидат.Предложения были самые разные: экология, добровольчество и поддержка участники СВО, реформа звания почетного гражданина Владимирской области. Целый блок инициатив касался семьи и традиционных ценностей – 2024 год объявлен Годом семьи.Кирилл Шишков предлагает закрепить в санитарных нормах требование организации бесплатных туалетных комнат в торговых центрах.Александра Лаврова предлагает считать отягчающим обстоятельством дистанционный характер совершаемых преступлений, например, мошенничества.Марина Синьковская предложила проект по развитию туризма. Она предлагает разместить на улицах Владимира QR-коды, которые бы рассказывали их историю. Наведя телефон на такой код, можно было бы сделать так, чтобы у людей высвечивались на телефоне архивные фотографии улиц.Иван Богданов пришел с проектом, связанным с введением знака почетного добровольца Владимирской области. Сейчас есть знак «За доброту и милосердие», но Иван предлагает его переименовать и вручать в качестве знака почетного добровольца.«По традиции, мы ждем от Молодежной думы новых законотворческих идей. Все-таки это молодежная структура от органа законодательной власти – для нас важно, чтобы соискатели предлагали улучшение региональных или федеральных законов. Но, в то же время, мы оцениваем и волонтерские общественные проекты», – поделился мыслями председатель конкурсной комиссии, вице-спикер Заксобрания Роман Кавинов.На официальном сайте Заксобрания организовано голосование. В мае состоится первое заседание нового созыва.Фото: пресс-служба Законодательного Собрания Владимирской области