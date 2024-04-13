Депутат Алексей Говырин в своем ТГ канале подтвердил, что правоохранители задержали подозреваемых, бросивших коктейль Молотова в здание правительства Владимирской области и участвовавших ..

Депутат Алексей Говырин в своем ТГ канале подтвердил, что правоохранители задержали подозреваемых, бросивших коктейль Молотова в здание правительства Владимирской области и участвовавших в поджоге автомобиля.Напомним, ЧП произошло 13 апреля. Возле Белого дома прозвучали хлопки, после чего на стоянке вспыхнул автомобиль «Хендай Крета».В соцсетях распространили видео, на кадрах которого неизвестный кидает в здание минимум две бутылки с зажигательной смесью. Злоумышленник целился в окна, однако не попал, и ёмкость упала рядом.В ГУ МЧС региона подтвердили, что их сотрудники выезжали на место. Вызов поступил в 15.49. Площадь пожара составила три квадратных метра. В результате инцидента никто не пострадал.