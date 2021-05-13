ОП Украины уже продумал темы для обсуждения на потенциальной встрече своего лидера с Владимиром Путиным.

ОП Украины уже продумал темы для обсуждения на потенциальной встрече своего лидера с Владимиром Путиным.Ранее украинский лидер выразил желание встретиться со своим российским коллегой, после чего начались обсуждения возможностей такой встречи. Теперь глава ОП Андрей Ермак сообщил об основных темах для переговоров с Владимиром Путиным в том случае, если встреча все-таки состоится.По мнению Ермака, в первую очередь лидерам необходимо обсудить результаты выполнения договоренностей парижского саммита "нормандской четверки". Особого внимания политиков требуют до сих пор не реализованные "принципиальные вещи гуманитарного характера", а также некоторые вопросы в сфере безопасности. Руководитель ОП также подчеркнул, что есть и другие темы, о которых необходимо говорить именно на уровне глав государств – об этом сообщило издание "РБК Украина".Напомним, что изначально Зеленский предложил встречу Путину на территории Донбасса. В ответ президент России выразил готовность принять своего коллегу в Москве, а также посоветовал Киеву самостоятельно вести переговоры с представителями самопровозглашенных республик. После украинская сторона стала выдвигать предложения по месту встречи двух лидеров на сторонних территориях, однако окончательного решения по этому вопросу пока принято не было.Недавно перспективы такой встречи прокомментировал политолог Михаил Злобин. Он высказал мнение о том, что в настоящий момент личная встреча Владимира Путина и Владимира Зеленского может между двумя странами.