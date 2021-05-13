Трое человек пострадали из-за штормового ветра в Москве. Они были госпитализированы в больницы с различными травмами. Накануне в столичном регионе объявили желтый уровень погодной ..

Трое человек пострадали из-за штормового ветра в Москве. Они были госпитализированы в больницы с различными травмами.Накануне в столичном регионе объявили "желтый" уровень погодной опасности из-за ветра с порывами до 23 метров в секунду. За сутки ветер повалил 59 деревьев, 26 автомобилей получили повреждения. В подмосковном Щелково у одной из многоэтажек сорвало крышу, сообщает телеканал "".