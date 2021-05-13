Во Владимирском областном кожно-венерологическом диспансер 24 мая пройдет День диагностики меланомы. В рамках акции все желающие смогут пройти бесплатный медицинский осмотр, направленный ..

Во Владимирском областном кожно-венерологическом диспансер 24 мая пройдет День диагностики меланомы. В рамках акции все желающие смогут пройти бесплатный медицинский осмотр, направленный на выявление рака кожи.Записаться на приём к врачу-дерматологу можно по номеру телефона «горячей линии»: 8 (800) 200-03-45. При посещении врача необходимо иметь при себе паспорт, страховой медицинский полис и СНИЛС.По информации Владимирского областного клинического онкологического диспансера, ежегодно в регионе у 100 человек диагностируют заболевание меланомой. Интересно, что у женщин поражения обнаруживают в два раза чаще, чем у мужчин. В связи с этим департамент здравоохранения Владимирской области рекомендует всем людям с повышенным риском возникновения злокочественного новообразования пройти дерматоскопию.