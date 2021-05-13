Площадь территории, которая будет приведена в порядок, составляет 26,3 гектара.

Площадь территории, которая будет приведена в порядок, составляет 26,3 гектара.За последние 10 лет Москва превратилась в город для людей. В столице были обновлены улицы, парки, появились новые объекты инфраструктуры. Уютная среда не может существовать без продуманных общественных пространств, поэтому в городе активно занимаются благоустройством.Особое внимание уделяют территориям возле крупных транспортных объектов, например, станций метро. Недавно начали приводить в порядок пространства около "Аминьевской" Большой кольцевой линии (БКЛ). Работы по благоустройству пройдут на Очаковском шоссе, Матвеевской улице, в Проектируемом проезде № 3631.Для удобства создадут новые пешеходные маршруты к будущим станциям метро и четвертой линии Московских центральных диаметров (МЦД-4). Специалисты заменят покрытие проезжей части и тротуаров, а также установят бордюры и 588 опор освещения.Здесь же установят 16 современных остановочных павильонов, организуют удобные парковки, высадят более 200 деревьев и почти 17 тысяч кустарников, разобьют около 200 тысяч квадратных метров газона. Но и это еще не все. Согласно проекту, будут обновлены старые детские и спортивные площадки.Станцию метро "Аминьевская" введут в эксплуатацию уже в этом году. К моменту открытия работы по благоустройству будут завершены.Говоря о развитии Очаково-Матвеевского, стоит отметить, что здесь благоустроено 127 детских и 20 спортивных площадок, а также 241 двор. Помимо этого, приведено в порядок пять парковых территорий и три зоны отдыха, территории 12 школ и 13 детских садов. На улице Большая Очаковская была открыта школа. В этом же районе реконструирован и переоборудован родильный дом.Напомним, ранее "Дни.ру" будущего МЦД-4. Она улучшит транспортную доступность районов Раменки и Очаково-Матвеевское, где суммарно проживают около 270 тысяч человек. Эта станция станет частью транспортно-пересадочного узла, который соединит четвертый диаметр с Большой кольцевой линией метро.