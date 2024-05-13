Во Владимирской области стартует региональный этап Всероссийской военно-патриотической...

Во Владимирской области стартует региональный этап Всероссийской военно-патриотической игрыСегодня во Владимирской области стартует региональный этап "Зарницы 2.0". Между собой будут соревноваться команды, которые стали лучшими в своих муниципалитетах.Сбор на Всероссийскую военно-патриотическую игру начнётся в Ковровском районе, на базе детского оздоровительного лагеря "Искатель". Соревнования пройдут на полигоне окружного учебного центра в посёлке Пакино."Зарница" объединяет школьников от семи до 17-ти лет со всей страны. Ребята из старшего и среднего звена соревнуются в дисциплинах: "Общевойсковая грамотность", "Строевая подготовка" и "Основы радиационной, химической и биологической защиты". А ещё подростков проверят на знание основ оказания первой помощи пострадавшему.У них же будет тактическая игра на местности.Детей помладше ждут смотр строя и песни, игры "Снайпер", "Герои в форме" и "Зарничка 2.0".