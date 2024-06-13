Стали известны подробности гибели подростка от удара молнии в Киржачском районе Региональное...

Стали известны подробности гибели подростка от удара молнии в Киржачском районеРегиональное управление следственного комитета проводит проверку по факту гибели 14-летнего подростка в Киржачском районе. ЧП произошло в субботу.По предварительным данным, компания молодых людей (9 человек) отдыхала у водоёма вблизи посёлка Першино. Когда началась гроза, они решили укрыться от дождя в расположенном рядом и давно заброшенном здании карьероуправления. Прямо туда ударила молния.Евгения Горина, старший помощник руководителя СУ СК России по Владимирской области:- В результате один из детей погиб на месте происшествия. Ещё несколько человек пострадали. Двое несовершеннолетних были госпитализированы в медицинское учреждение, где им оказывается медицинская помощь.