В Гусь-Хрустальном правоохранители добиваются обеспечения двухлетнего ребёнка-инвалида необходимыми средствами реабилитации.

В Гусь-Хрустальном правоохранители добиваются обеспечения двухлетнего ребёнка-инвалида необходимыми средствами реабилитации. Об этом рассказала региональной прокуратуры.В ходе проверки было установлено, что малыш имеет ряд заболеваний и нуждается в соответствующем лечении. В частности, ему нужны ингалятор, воздушный фильтр, дыхательные тренажеры и другие медицинские изделия. Пока же родители вынуждены покупать эти средства реабилитации за свой счёт.«По результатам проверки прокурор направил в Гусь-Хрустальный городской суд исковое заявление с требованием о возложении на Министерство здравоохранения региона, ГБУЗ ВО «Курловская районная больница» обязанности устранить допущенные нарушения. Требования прокурора судом удовлетворены», - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.