Губернатор анонсировал встречу с главой Минкульта по поводу пожара в театре. Она может произойти в ближайшее время. Напомним, ранее министр культуры РФ Ольга Любимова высказалась о

Губернатор анонсировал встречу с главой Минкульта по поводу пожара в театре. Она может произойти в ближайшее время. Напомним, ранее министр культуры РФ Ольга Любимова высказалась о готовности помочь с восстановлением сгоревшего во Владимире театра драмы. Но добавила, что инициатором разговора по этому поводу должен быть глава региона. Однако до сих пор встреч Сипягина с Минкультом