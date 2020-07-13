За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 54 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими в них людьми.

За прошедшую неделю на территории Владимирской области зарегистрировано 54 дорожно-транспортных происшествия с пострадавшими в них людьми, в которых 2 человека погибли и 71 получил ранения различной степени тяжести, в том числе травмированы 13 несовершеннолетних. С участием водителей в нетрезвом состоянии произошли 6 автоаварий. Полицейскими задокументировано 364 дорожно-транспортных происшествия с материальным ущербом. Сотрудниками Госавтоинспекции области выявлено 94 водителя, управлявших транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования.Ковровский районПо предварительной информации, 06.07.2020г. в 17:00 в г. Ковров на ул.Грибоедова у д.7 водитель автомобиля «Опель Корса», 1959 г.р., двигаясь по дворовой территории, допустил наезд на велосипедиста 2007 г.р. В результате ДТП велосипедист с диагнозом «ЗЧМТ, СГМ, рваная рана правой ноги» – госпитализирован.По предварительной информации, 09.07.2020 г. в 17:45 в г. Ковров на ул.Вишневая у д.3 водитель автомобиля «Фольксваген Джетта», 1998 г.р., водительского удостоверения не имеет, при движении по дворовой территории совершил наезд на пешехода 1948 г.р., двигавшегося в попутном направлении. В результате ДТП пешеход, диагноз направлен на амбулаторное лечение с диагнозом «ушиб грудной клетки, перелом лучевой кости».Судогодский районПо предварительной информации, 07.07.2020г. в 15:15 на 6 км автодороги «Владимир - Гусь-Хрустальный - Тума» водитель автомобиля «Киа Рио», 1972 г.р., выехала на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем «Фольксваген Поло» под управлением водителя 1993 г.р. В результате ДТП с травмами различной степени тяжести на амбулаторное лечение направлены водители автомобиля «Киа Рио» и «Фольксваген Поло», а также пассажир автомобиля «Фольксваген Поло» 1978 г.р.Петушинский районПо предварительной информации, 08.07.2020 г. в 11:00 на 128 км автодороги М-7 «Волга» водитель автомобиля «ГАЗ-2824DH», 1964 г.р., не справился с управлением, совершил наезд на металлическое ограждение, разделяющее транспортные потоки противоположных направлений, выехал на полосу встречного движения и совершил опрокидывание. В результате ДТП водитель госпитализирован с диагнозом «ЧМТ, СГМ, ушиб грудной клетки, открытый перелом пальца правой ноги».Муромский районПо предварительной информации, 10.07.2020 г. в 20:10 на 125 км автодороги «Владимир – Муром – Арзамас» водитель автомобиля «ВАЗ-2115», 1964 г.р., допустил наезд на бетонное ограждение в месте ремонтных работ, после чего совершил столкновение с движущимся попутно в прямом направлении автомобилем «Хендэ-IХ35» под управлением водителя 1985 г.р. В результате ДТП пассажир автомобиля «Хендэ», 2016 г.р., с диагнозом «ЧМТ» направлен на амбулаторное лечение.г. ВладимирПо предварительной информации, 12.07.2020 г. в 20:20 на 9 км автодороги М-7 «Волга» (Московское шоссе д.8) водитель автомобиля «Рено Логан», 1984 г.р., допустил выезд на полосу дороги, предназначенную для встречного движения, где совершил касательное столкновение с автомобилем «Хонда CRV» под управлением водителя 1981 г.р., и автобусом под управлением водителя 1973 г.р., после чего автомобиль «Рено Логан» совершил наезд на металлическое ограждение, разделяющее транспортные потоки противоположных направлений. В результате ДТП водитель автомобиля «Рено Логан» с диагнозом «ЗЧМТ, СГМ, ушибленная рана теменной области, рванная рана левого локтевого сустава» направлен на амбулаторное лечение.