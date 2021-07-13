Фигурантка, находясь в гостях у приятеля, похитила его имущество и скрылась.

Весной текущего года в Отделение МВД России по Гороховецкому району поступила информация, что у жителя соседнего региона похищен мобильный телефон и банковская карта. Потерпевший предполагал, что к хищению может иметь причастность его знакомая, проживающая в Гороховце.В ходе проверки информация нашла своё подтверждение.Следователями были возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ (кража), которые в последующем объединили в одно производство.В результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении преступлений задержали 41-летнюю местную жительницу. Женщина созналась в содеянном.В ходе следствия установлено, что злоумышленница приехала к своему приятелю в соседний регион и осталась на ночь. Когда мужчина уснул, она забрала его карту, телефон и сразу уехала. Обнаружив отсутствие знакомой и пропажу имущества, мужчина обратился в полицию.Вернувшись домой, обвиняемая нашла на телефоне потерпевшего приложение и перевела через него деньги с банковской карты.Общая сумма ущерба составила 19 000 рублей и была полностью возмещена в ходе следствия.Собранных следствием доказательств было достаточно для вынесения обвинительного приговора.Жительнице Гороховца судом назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 1 месяц условно с испытательным сроком 2 года.