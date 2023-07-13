Арбитражный суд отказался удовлетворить требования госкорпорации.

Во Владимире ДОМ.РФ проиграл суд о строительстве детсада у ЖК «Отражение». Арбитражный суд отказался удовлетворить требования госкорпорации.В декабре 2017 года компания «Виста Владимир» получила от государства 4,6 га земли на улице Мира. За пять лет планировалось построить несколько 18-этажек и детский сад. Однако территория ушла в субаренду - фирме «Монострой». Проект превратился в долгострой.ДОМ.РФ попытался обязать «Виста Владимир» возвести детское учреждение. В свою очередь, девелопер потребовал от госкомпании перенести газопровод, водопровод и электросети, расположенные на земле под дошкольное учебное заведение.Судья, выслушав стороны, отказал обеим. Вопрос о строительстве детского сада повис в воздухе.