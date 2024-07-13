Борис Клюев, сыгравший более 200 ролей в кино и более 70 в театре, оставил свой след в истории российской культуры. Однако, помимо его творческого наследия, есть и другие интересные факты из его биографии, которые могли быть малоизвестны поклонникам его таланта.

Борис Клюев, сыгравший более 200 ролей в кино и более 70 в театре, оставил свой след в истории российской культуры. Однако, помимо его творческого наследия, есть и другие интересные факты из его биографии, которые могли быть малоизвестны поклонникам его таланта.Обещание из детстваВ детстве Борис Клюев из-за финансовых трудностей семьи носил поношеную одежду и перешивал ее многократно. Он поклялся, что станет успешным и богатым, чтобы одеваться в лучшем виде. Став известным актером, он следил за модой, любил дорогую одежду и иномарки.Не захотел идти в МХАТПосле Щепкинского училища Борис Клюев стал выступать в Малом театре, где сыграл множество ярких ролей. Ему было предложено перейти в МХАТ, но он отказался, считая, что не хочет доказывать свое мастерство заново.Строгость с ученикамиПосле окончания учебы Борис Клюев стал преподавать и был известен своей строгостью, но честностью. Он учил студентов преодолевать трудности на пути к успеху и всегда относился к ним с отцовской заботой.Три бракаУ актера было три жены, но сам он говорил, что только с третьей был настоящий брак. Он всегда уважал мнение своей жены и дорожил ею.Давняя больОт первой жены у Бориса Клюева был сын, с которым он не мог видеться долгое время из-за запрета матери. Когда им разрешили встретиться, сын скончался в возрасте 24 лет от внезапной остановки сердца.Борис Клюев был талантливым актером и человеком с сложной судьбой, который несмотря на трудности боролся за свои убеждения и продолжал творить до последних дней своей жизни.