Стенд Владимирской области на выставке “Россия” был отмечен за лучший экспо-дизайн Недавно в...

Стенд Владимирской области на выставке “Россия” был отмечен за лучший экспо-дизайнНедавно в Москве завершилась Международная выставка-форум “Россия”, которая, по инициативе Президента РФ Владимира Путина, была открыта на ВДНХ в День народного единства.89 регионов представили свои стенды и интерактивные площадки. Масштабную проекцию увидели более 18 миллионов человек.Владимирская область удивила потенциалом. На стенде, облик которого отсылает к лучшим традициям белокаменного зодчества, нашли отражение важные направления развития региона – туризм, высокотехнологичная промышленность, стекольный и фармакологический кластеры.Помимо этого, гости увидели арт-объекты: многофункциональную капсулу от компаний «Аскона» и «Русклимат», интерактивную зону презентации разработок компании «Генериум», макет 1000-летнего Суздаля с эффектом дополненной реальности и, защищённый патентом РФ, фильтр по очистке воды.В день Владимирской области на выставке «Россия» граждане увидели знаменитых лошадей породы «Владимирский тяжеловоз», а также попробовали 200-килограммовый Покровский пряник, внесённый в Книгу рекордов России.«Стенд Владимирской области ежедневно посещали от 1000 до 1500 человек. Он был отмечен за лучший экспо-дизайн. Каждую неделю наши города и районы показывали на этой площадке то, чем мы с вами гордимся: таланты, уникальную продукцию, развлекали, рассказывали жителям страны о местах, в которые невозможно не влюбиться. Благодарю команду Владимирского региона: коллег из правительства и муниципалитетов, Агентство экономического развития, предприятия, артистов, творческие коллективы и всех, кто с гордостью и любовью рассказал стране и миру про нашу прекрасную Владимирскую землю», – отметил Губернатор Александр Авдеев.На выставке 33 регион представил дизайнерскую ёлку на форуме «Ёлки России», а также живую композицию с владимирской вишней на фестивале «Будущее в цветах». А производители пищевой продукции, ремесленники, туристические организации и музеи предлагали гостям свои изделия и услуги.Символично, что выставка-форум завершилась в День семьи, любви и верности.Здесь был зажжен огонь семейного очага «Сердце России». Лампаду с огнём доставили из Свято-Троицкого монастыря в Муроме – Родины святых Петра и Февронии.В пресс-службе Правительства Владимирской области сообщили, что на днях Владимир Путин принял ещё одно важное решение – создать в столице нашей страны Национальный центр «Россия», который нацелен на сохранение наследия выставки.Фото: пресс-служба Правительства Владимирской областиЧитайте также:В столице на масштабной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ прошёл День Владимирской областиНа выставке «Россия» представили самый большой пряник страны из Владимирской областиЧем удивляла Владимирская область на выставке "Россия" в День региона?Гастрономическое представление Владимирской области на международной выставке-форуме "Россия" на ВДНХ признано лучшим"Согреет всех": огонь семейного очага из Мурома продолжает путешествовать по странеНа международной выставке-форуме «Россия» прошли Дни КовроваНа закрытии первого всероссийского свадебного фестиваля на ВДНХ заключили брак молодожены из Мурома