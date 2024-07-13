Владимирские родители могут дистанционно подать заявление о зачислении ребенка в первый класс
Во...
Владимирские родители могут дистанционно подать заявление о зачислении ребенка в первый класс
Во Владимирской области стартовал второй этап зачисления в первый класс. Об этом сообщают в пресс-службе Правительства региона.
Родители, планирующие отдать ребенка не в ту школу, которая прикреплена территориально, а в иную, могут отправить заявление дистанционно.
Сделать это можно через портал “Госуслуги”. Для этого нужно в поисковой строке набрать «Запись в первый класс» и выбрать опцию «Подать заявление». Важно это сделать не позднее 5 сентября.
Отметим, что зачисление детей будет возможно при наличии свободных мест в образовательной организации.
Фото: Fusion Brain - платформа для генерации изображений