Владимирские родители могут дистанционно подать заявление о зачислении ребенка в первый класс Во...

Владимирские родители могут дистанционно подать заявление о зачислении ребенка в первый классВо Владимирской области стартовал второй этап зачисления в первый класс. Об этом сообщают в пресс-службе Правительства региона.Родители, планирующие отдать ребенка не в ту школу, которая прикреплена территориально, а в иную, могут отправить заявление дистанционно.Сделать это можно через портал “Госуслуги”. Для этого нужно в поисковой строке набрать «Запись в первый класс» и выбрать опцию «Подать заявление». Важно это сделать не позднее 5 сентября.Отметим, что зачисление детей будет возможно при наличии свободных мест в образовательной организации.Фото: Fusion Brain - платформа для генерации изображений