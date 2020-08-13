Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций за 11 августа (среднетяжёлые и тяжёлые формы) – 389; больных с признаками внебольничной пневмонии – 43.

Число обращений больных с признаками острых респираторных вирусных инфекций за 11 августа (среднетяжёлые и тяжёлые формы) – 389; больных с признаками внебольничной пневмонии – 43.По состоянию на этот день на стационарном лечении находились 53 пациента с ОРВИ и 373 – с пневмонией, сообщило регуправление Роспотребнадзора.5237 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за 11 августа – 9 человек.За период наблюдения в области отмечено 172 летальных случая.