Её дом наполнен букетом вкусных ароматов, в её руках имбирное тесто превращается в настоящее произведение искусства.

Её дом наполнен букетом вкусных ароматов, в её руках имбирное тесто превращается в настоящее произведение искусства. О победителе престижного гастрономического международного фестиваля Елене Дьячковой расскажут наши корреспонденты."Вау"! - именно этим восклицанием можно выразить свой восторг, глядя на работы Елены Дьячковой. Таким же многозначным термином - WOW, но по-английски - оценили ее конкурсный пряник и члены жюри престижного гастрономического фестиваля Cake International London. Дважды в год - зимой и летом - он собирает сотни талантливых кондитеров и кулинаров со всего мира. На единственное подобное трейд -шоу в Лондон приезжают за новыми знаниями кондитерского искусства. В этом году конкурс прошел онлайн.- Это полностью пряник, айсинг королевская глазурь и мастикаЯркая и эмоциональная работа Елены "Цирк" с 12 пряниками - шатром, медведем, слоном и клоунами взяла золото в номинации "Декоративное печенье ", подарив мастерице мировое признание.Сегодня Елена пробует себя в самых разных техниках. Создает так называемые объемные пряники. Правда, выглядят они так только внешне. На самом деле работы хрупкие, - из глазури. Но эффект потрясающий - тела пряника не видно, а сама композиция словно из фарфора. За пряничную Алису Елена получила приз жюри российского конкурса.- Мне хотелось показать, что Алиса выходит из пряника, то есть глазурь сразу наносится на пряник, но мне хотелось другого, поэтому там она выходит из изомальта - это леденец.Из изомальта, который использует Елена, делают сегодня настоящие произведения искусства. Самая последняя работа мастерицы поразила пользователей соцсетей. Съедобный имбирно-апельсиновый интерьер ванной из пряничного теста, сахарного айсинга и мастики, с перламутровыми кандуринами, и позолоченными ножками из глазури стал очередным впечатляющим шедевром.- С ванной у нас была такая задумка, девочка-именинница находится в этой ванной, как это сделать, я не знала, и сделала с сахарной ватой, которая благополучно растаяла и я придумала там сделать фальш-дно - залить изомальтом имитирующим воду и пузырики.Каждый новый арт-пряник Елены - чистый эксперимент и всплеск фантазии. А она у мастера безгранична. Кто следующим окажется в ее стране чудес, Елена никогда не знает. Говоря словами Алисы: "Какие же чудные эти превращения. Я никогда не могу быть уверена, кем я окажусь в следующий момент." На рабочем столе уже кипит работа по созданию любимых кукол, зайцев и кроликов. В задумках композиции для спален и детских комнат. Елена говорит, что каждая ее работа - как часть игровой психотерапии.У Елены появилась и новая мечта - создавать игрушки из фарфора. А у ее поклонников - создать пряничный музей Елены Дьячковой. Обязательно в с вау-эффектом.Татьяна Воронцова. Александр Чунаев«Вести- Владимир»