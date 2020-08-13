Работа миграционной службы. Сегодня в прямом эфире обсуждаем деятельность сотрудников Управления по вопросам миграции областной полиции. Именно они ответственны за оформление необходимых

Работа миграционной службы. Сегодня в прямом эфире обсуждаем деятельность сотрудников Управления по вопросам миграции областной полиции. Именно они ответственны за оформление необходимых бумаг на въезд и выезд из страны, получения гражданства, а также регистрацию приезжих. Вы можете задать свои вопросы по теме оформления нужных документов, в том числе и загранпаспорта, а также по работе службы