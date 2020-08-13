Утонувшего ребенка нашли на третьи сутки. Рядом с городом Гусь-Хрустальным на карьерах кирпичного завода нашли тело мальчика 2007 года рождения. О том, что подросток утонул в водоеме, не

Утонувшего ребенка нашли на третьи сутки. Рядом с городом Гусь-Хрустальным на карьерах кирпичного завода нашли тело мальчика 2007 года рождения. О том, что подросток утонул в водоеме, не предназначенном для купания, в МЧС сообщили еще 11 августа. Поисковая операция продолжалась 11, 12 и 13 числа. Тело мальчика искали днем и ночью, для поисков в темноте спасатели устанавливали,