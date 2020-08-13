Организовали нарколаборатории в гаражах. В Коврове сотрудники УФСБ и полиции задержали преступную группу, причастную к обороту наркотиков. По версии оперативников, трое местных жителей 1985

Организовали нарколаборатории в гаражах. В Коврове сотрудники УФСБ и полиции задержали преступную группу, причастную к обороту наркотиков. По версии оперативников, трое местных жителей 1985 г.р., 1995 г.р. и 1996 г.р. организовали в гаражах, которые были у них в собственности, 2 нарколаборатории. Подозреваемые изготавливали там из растений конопли марихуану и хранили наркотические средства для дальнейшего сбыта.