Высшая квалификационная коллегия судей РФ объявила эту должность вакантной.

Председатель Владимирского областного суда Александр Малышкин покидает свой пост. объявила эту должность вакантной. Сейчас проходит прием документов от претендентов на пост председателя облсуда. Последний день приема документов – 31 августа.По предварительной информации, Александр Малышкин возглавит Ивановский облсуд. Это подтверждают и ивановские СМИ. Александр Викторович должен приступить к работе в соседней области 27 августа.Напомним, что Малышкин, который с 2009 года возглавлял Владимирский областной суд, на вакансию председателя Ивановского облсуда еще в марте.