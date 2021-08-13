Новое медучреждение в Дмитровском районе будет рассчитано на 750 посещений в смену.

Новое медучреждение в Дмитровском районе будет рассчитано на 750 посещений в смену.В Москве продолжается реализация самой масштабной программы по развитию инфраструктуры здравоохранения. Пандемия коронавируса подчеркнула важность этого проекта. В течение следующих трех лет в рамках программы будет построено более 60 поликлиник и крупных многофункциональных медицинских центров.Так, в Дмитровском районе (Дмитровское шоссе, владение 107г) построят поликлинику для детей и взрослых. Здесь же расположится и женская консультация. Взрослое отделение будет рассчитано на 500 посещений в смену, детское – на 250, женская консультация – на 100. Для каждого блока сделают отдельные входы.В блоке для взрослых откроют отделения врачей общей практики, профилактики, функциональной и лучевой диагностики, реабилитации. Здесь также обустроят кабинеты врачей-специалистов, комнаты УЗИ и лаборатории, зоны реабилитации, процедурные и другие помещения.В поликлинике самое современное оборудование – установят маммограф, аппараты УЗИ, МРТ, рентгена и многое другое. Также в составе учреждения будет клинико-диагностическая лаборатория.В детском блоке откроются отделения медицинской профилактики, педиатрии, процедурные, лаборатории, травмпункт, комнаты лучевой диагностики. Все помещения также оснастят современным оборудованием. Здесь установят удобную мебель, в том числе – для маломобильных граждан, сделают комнаты отдыха персонала.В здании установят лифты, для удобства маломобильных групп разместят пандусы и тактильные указатели."Ввод в эксплуатацию предусмотрен в следующем году", – рассказал руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин , что программы реконструкции городских поликлиник будут дополнительно профинансированы. На ремонт медучреждений планируют потратить еще 7,5 миллиарда рублей.В настоящий момент в городе в рамках программы реконструировано более 20 городских поликлиник, идет ремонт в 53 зданиях. Работы планируют завершить в конце 2021-го – начале 2022 года. В программу реконструкции включено в общей сложности 137 зданий – примерно треть поликлинического фонда города.