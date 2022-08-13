Региональное управление Роспотребнадзора на протяжении всего лета проверяет школьные и загородные...

Региональное управление Роспотребнадзора на протяжении всего лета проверяет школьные и загородные детские лагеря — сообщается, что на данный момент проверки прошли в 102 организациях летнего отдыха детей. В первую очередь было уделено внимание тому, как питаются юные воспитанники — брали пробы воды и еды из столовых, детское питание исследовали на безопасность по микробиологическим и санитарно-химическим показателям, а также на вложение ингредиентов и суточную калорийность.К сожалению, без нарушений в этот раз не обошлось. Всего в отношении ответственных лиц было возбуждено 95 административных дел, вынесено 65 постановлений о назначении административного штрафа на общую сумму 158 600 рублей. Впрочем, случаев массовых и групповых инфекционных заболеваний в оздоровительных учреждениях Владимирской области в этом сезоне не зарегистрировано, констатируют надзорники.Отметим, что детская оздоровительная кампания еще не закончена — третьи или четвертые смены идут сейчас в 43 лагерях, в том числе 22 стационарных. Поэтому проверки Роспотребнадзора продолжаются.фото:https://www.pxfuel.com/